Названа вероятная причина утечки воздуха на МКС

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21.08.2020, 13:08, Новости дня

Утечку воздуха на Международной космической станции могло вызвать отверстие размером 0,1 миллиметра в обшивке одного из модулей американского сегмента, сообщил информированный источник.

«Анализ уровня утечки на МКС показал, что станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра», – сообщил источник РИА «Новости».

Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее стало известно, что на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что весь экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.

Источник сообщил, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции может быть попадание микрометеорита.



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