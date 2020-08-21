Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

21.08.2020, 13:08, Новости дня

Сессия «Общероссийская акция «Мы вместе» – идея, объединившая страну», посвященная итогам и перспективам развития Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе состоится в Москве 27 августа в 11.00.

В течение всего дня на площадке будут работать экспертные секции. Спикерами секций станут представители крупных всероссийских некоммерческих организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти и партнеры Акции, которые приняли активное участие в проекте, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В частности, спикерами выступят председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов, президент KIA motors Rus & CIS Джин-Ха Ким и другие.

В формате форсайт-сессий участники разработают дорожные карты развития профильных проектов и обсудят механизмы дальнейшего взаимодействия.

Также в рамках мероприятия состоится торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем президента Владимира Путина.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 тыс. 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Более 7 тыс. волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, 2080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации.

Всего за время акции помощь получили 3 млн 450 тыс. 646 человек. К акции присоединились 9 тыс. 402 партнерских организации, из которых 2 тыс. 088 – коммерческих компании.