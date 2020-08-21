 

Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

21.08.2020, 13:08, Новости дня

Сессия «Общероссийская акция «Мы вместе» – идея, объединившая страну», посвященная итогам и перспективам развития Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе состоится в Москве 27 августа в 11.00.

В течение всего дня на площадке будут работать экспертные секции. Спикерами секций станут представители крупных всероссийских некоммерческих организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти и партнеры Акции, которые приняли активное участие в проекте, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

В частности, спикерами выступят председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов, президент KIA motors Rus & CIS Джин-Ха Ким и другие. 

В формате форсайт-сессий участники разработают дорожные карты развития профильных проектов и обсудят механизмы дальнейшего взаимодействия.

Также в рамках мероприятия состоится торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем президента Владимира Путина.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. 

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 тыс. 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. 

Более 7 тыс. волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, 2080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации. 

Всего за время акции помощь получили 3 млн 450 тыс. 646 человек. К акции присоединились 9 тыс. 402 партнерских организации, из которых 2 тыс. 088 – коммерческих компании. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Губерман: Я был знаком с Гагариным. Всю команду их сейчас дико подвела Терешкова

30.06 / В США флакон препарата для лечения COVID-19 будет стоить от $390

14.07 / Депутатов Закдумы Хабаровского края от ЛДПР заподозрили в мошенничестве

08.08 / СМИ показали, как хранится селитра на складах в порту Южного

15.07 / Голикова сказала, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России

17.07 / Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

05.07 / В Чикаго застрелили семилетнюю девочку

12.07 / Путин поздравил россиян с Днем рыбака

09.07 / Комитет Рады поддержал проект постановления о назначении местных выборов

04.07 / Серб из президиума Боснии и Герцеговины заявил об отказе страны от вступления в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска