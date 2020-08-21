Мнение: Сползание с иглы

21.08.2020, 13:05, Разное

Счетная палата сообщила, что доля нефтегазовых поступлений в бюджет упала в первом полугодии до 29 процентов (в прошлом году за аналогичный период поступления составили 42 процента). Причина банальна – падение цены на нефть (средняя цена в декабре 19-мае 20 составила 43 доллара за баррель по сравнению с 65 долларами за аналогичный период годом ранее) и сокращение объемов экспорта – нефти на треть, газа – более чем наполовину.

Мировой кризис плюс невероятно профессиональное и высокооплачиваемое руководство отраслями привели к тому, что Россия неожиданно для себя самой стала слазить с нефтяной иглы, причем это оказалось крайне неприятной новостью для властей. Одно дело нести пургу в телевизоре, другое – на самом деле оказаться в этой весьма сложной ситуации. К которой, понятно, никто особо и не был готов.