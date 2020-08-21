Ситуация с Алексеем Навальным: факты и версии

21.08.2020, 13:04, Новости дня

Ситуация вокруг одного из лидеров российской оппозиции, главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, с четверга находящегося в омской больнице, развивается противоречиво.

Судя по заключению лечащих его медиков, следов яда в организме Навального на сегодня не обнаружено. По словам заместителя главврача больницы Анатолия Калиниченко, диагноз «отравление» остается в подкорках сознания врачей, тем не менее, они считают, что причина заболевания в данном случае другая. Калиниченко уточнил, что свое мнение о предполагаемом диагнозе они донесли до жены и брата главы ФБК.

С другой стороны, родственники и сторонники оппозиционера утверждают, что в этой больнице нет достаточного оборудования, чтобы провести все необходимые анализы.

Врачи также не дают добро на транспортировку Навального самолетом в Германию. Прибывший оттуда специальный медицинский борт дожидается оппозиционера с утра.

Ранее директор ФБК Иван Жданов, сообщил журналистам о том, что полиция обнаружила «смертельное вещество», опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих, но не разглашают его названия ввиду тайны следствия.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook назвал все происходящее вокруг главы ФБК «спецоперацией». По его мнению, сейчас преследуется единственная цель – «сокрытие следов преступления»: «Сделать так, чтобы токсин невозможно было определить. Чтобы никто не получил доступ к биоматериалам. Чтобы не было убедительных доказательств того, каким именно веществом и как именно его отравили. Ну и что, что это очень вредит выбору оптимального лечения».

Как представляется Волкову, это позволяет Кремлю «играть в любимую игру» – выдвинуть различные абсурдные версии, затушевывая наиболее очевидную.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин уверен, что было заранее очевидно: власти сразу станут отметать версию об отравлении Навального. На его взгляд, тут никакой новости нет.

«Все легко предугадывалось, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – И то, что они будут препятствовать родственникам и врачу (Анастасии Васильевой – В.В.), которая прилетела с Юлей (женой Навального) к Алексею увидеться с ним, не допускать возможность взять биоматериалы в первые часы и многое другое… Они (власти) всегда так себя ведут, вне зависимости о того, что случилось на самом деле.

С точки зрения журналиста, ничего удивительного нет и том, почему с Навальным приключилась беда, именно сейчас. «Есть вещи, которые лежат на поверхности, – рассуждает он. – Россия, возможно, находится на пороге неких общественных перемен, развивается протестное движение. Оно бурно проявляет себя, например, в Хабаровске. Также есть фактор Беларуси, который, несомненно, оказывает огромное влияние на все происходящее сегодня во внутренней политике России».

Эти важные обстоятельства, вероятно, и привели к этому страшному событию, предположил Александр Рыклин.

По-иному оценивает события экс-депутат Госдумы, генерал-майор КГБ СССР, Алексей Кондауров. В комментарии Русской службе «Голоса Америки» он заметил, что в связи со случившемся с Навальным на память приходят вполне определенные аналогии, имея ввиду целый ряд отравлений оппозиционеров и иных неугодных Кремлю лиц.

«Но до окончательного вывода мне достает фактов, – подчеркнул Кондауров. – Я пока не понимаю, чем его могли отравить, и не знаю всех обстоятельств дела. Однако, думаю, что ФСБ сейчас должно быть кровно заинтересовано, чтобы найти хотя бы исполнителей (преступления), как в случае с Борисом Немцовым, кто бы они ни были. Потому что в противном случае подозрение вешается не только на спецслужбы, но и на Кремль также».

Да, новейшая «кредитная история» у российских спецслужб крайне плохая, но я все равно не могу сейчас что-то однозначно утверждать, констатирует Алексей Кондауров.

«В команду с самого верха я не верю. Потому что не могу въехать в логику произошедшего. Зачем именно сейчас травить Навального? Говорят про Беларусь, отвлечение внимания… Но случилась несчастье с Навальным или не случилось, белорусы все равно продолжат бороться за свою свободу. Протесты в Хабаровске ни в каких других городах пока не поддерживают. Выступления продолжаются, но ни к каким политическим потрясениям они не ведут», – резюмировал он.