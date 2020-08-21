 

Евросовет заверил Путина, что Европа не хочет «нового Майдана» в Беларуси

21.08.2020, 13:04, Новости дня

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил пути урегулирования политического кризиса в Беларуси в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель ЕС.

Мишель, председательствующий на саммитах лидеров Европейского Союза, сказал, что цель блока в Беларуси – остановить насилие против протестующих и не допустить экономического или военного хаоса.

«Украинский опыт важен, – сказал агентству Reuters источник, пожелавший сохранить анонимность. – Никто не хочет повторения того, что произошло на Украине. Евросоюз не заинтересован в новом Майдане и хаосе в Беларуси».

«Беларусь – не Украина, люди там не стремятся к более тесным связям с ЕС, ­– добавил чиновник. – Евросоюз стремится поддерживать стабильность, переговоры между властями, оппозицией и обществом, экономическое процветание. При этом не нарушая геополитического баланса Беларуси между ЕС и Россией».

Мишель также выразил обеспокоенность по поводу лидера российской оппозиции Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии после предполагаемого отравления.

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