 

4 сентября в продажу выходят неубиваемые умные часы Honor Watch GS Pro

21.08.2020, 12:53, Разное

Новое носимое устройство выводит на рынок бренд Honor. Watch GS Pro, умные часы, которые поступят в продажу 4 сентября, производитель характеризует, как неубиваемые.
Суббренд компании Huawey проведет в рамках берлинской выставки IFA в начале следующего месяца масштабное мероприятие, на котором представит сразу несколько новинок. Кроме планшетов и смартфонов, китайский IT-гигант презентует также смарт-часы Honor Watch GS Pro с высокой степенью защищенности.

В чем именно заключается сверхнадежность готовящихся к выходу девайсов, пока информации нет. Скорее всего, считают инсайдеры, речь может идти об ударопрочности корпуса и защищенности «умных» часов от попадания внутрь воды и пыли. При этом аппарат получил круглый сенсорный экран и несколько физических кнопок, которые, вероятно, будут также снабжены дополнительными протекторами.

Исходя из ранее представленных брендом несколькими видами процессоров AMD Ryzen, скорее всего, планируется несколько вариантов устройства с разными характеристиками и даже размером дисплея. Пока речь идет о старте релизов только в Китае, за пределы страны новинку начнут поставлять позже. Информации о сроках начала мировых продаж, как и о стоимости аппарата, пока нет. Возможно, предполагают эксперты сферы мобильных технологий, все подробности сообщат во время презентации.



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