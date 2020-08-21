 

МКС вновь начала ускоренно терять воздух

21.08.2020, 12:53, Разное

На Международной космической станции (МКС) вновь зафиксировали ускоренную утечку воздуха. По словам ученых, это указывает на то, что объект не является полностью герметичным, а значит, может угрожать жизни космонавтов.
МКС ежедневно теряет небольшое количество воздуха, но данная ситуация не является критичной, поскольку за ней тщательно наблюдают и стараются поддерживать оптимальное атмосферное давление. Самая крупная утечка была обнаружена два года назад, а последнее происшествие, не вызывавшее опасений, устранили в сентябре 2019 года.

Однако недавно специалисты, ведущие наблюдение за МКС, вновь обнаружили, что из МКС выходит воздух. При этом скорость уменьшения количества весьма высокая. Сейчас специалисты пытаются установить причину утечки. Пока космонавтам, среди которых присутствуют россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, ничего не угрожает, но им рекомендовали провести выходные в служебном модуле «Звезда».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ивлеева похвасталась подтянутой фигурой

02.07 / Стали известны новые функции мессенджера WhatsApp

16.07 / Американские «Вехи»

23.07 / Мнение: Россия в 1,5 раза экологичнее, рейтинг регионов по качеству жизни и чью премию получила Грета

18.08 / Иван Ургант опубликовал семейные фото в честь 20-летия своей дочери Эрики

01.08 / Доктор Мясников призвал похудеть и бросить курить перед второй волной коронавируса

18.08 / Алексей Нечаев – партия “Новые люди” идет на выборы в 12 регионах

08.07 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

04.08 / Мнение: Американская выставка в СССР, налог на роботов и рейтинг по расчленениям

11.08 / Александра Новикова и Feduk отдыхают на Сардинии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска