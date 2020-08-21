МКС вновь начала ускоренно терять воздух

21.08.2020, 12:53, Разное

На Международной космической станции (МКС) вновь зафиксировали ускоренную утечку воздуха. По словам ученых, это указывает на то, что объект не является полностью герметичным, а значит, может угрожать жизни космонавтов.

МКС ежедневно теряет небольшое количество воздуха, но данная ситуация не является критичной, поскольку за ней тщательно наблюдают и стараются поддерживать оптимальное атмосферное давление. Самая крупная утечка была обнаружена два года назад, а последнее происшествие, не вызывавшее опасений, устранили в сентябре 2019 года.

Однако недавно специалисты, ведущие наблюдение за МКС, вновь обнаружили, что из МКС выходит воздух. При этом скорость уменьшения количества весьма высокая. Сейчас специалисты пытаются установить причину утечки. Пока космонавтам, среди которых присутствуют россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, ничего не угрожает, но им рекомендовали провести выходные в служебном модуле «Звезда».