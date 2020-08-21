 

Сверхновая Кеплера расширяется спустя 400 лет после взрыва

21.08.2020, 12:53, Разное

Американские астрономы установили, что звезда, оставшаяся после взрыва сверхновой Кеплера, продолжает расширяться. При этом ее взрыв произошел 400 лет назад, когда за космическим катаклизмом в 1604 году наблюдал сам Иоганн Кеплер.
Сотрудники Университета Техаса изучили снимки останков сверхновой Кеплера, полученные за период с 2000 по 2016 годы. Результаты анализа показали, что скорость расширения облака составляет примерно 9000 километров в час.

При этом у взрыва сверхновой Кеплера отсутствовала симметричность, поскольку лишь малая доля вещества газового облака направлена в сторону Земли. Большая часть движется в противоположную сторону. Астрономы отмечают важность подобных событий, ведь взрыв сверхновой рядом с Землей может вызвать на ней массовое вымирание. Более того, подобные события случались ранее. На это указывает наличие на планете изотопа железа 56.



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