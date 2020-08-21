 

Мнение: Новые иранские ракеты

21.08.2020, 12:46, Разное

Иран представил две новые ракеты.
Первая баллистическая ракета называется "Мученик Кассем Сулеймани" и имеет дальность 1400 километров.
Второй ракетой стала крылатая ракета "Мученик Абу Махди Мухандис", которая имеет дальность в 1000 километров.
Как заявили в Тегеране, эти ракеты будут способствовать делу мира и безопасности в регионе. Безопасности для всех.

Между тем, ударные возможности Ирана продолжают возрастать, несмотря на политику санкций США.
Более того, США сегодня потерпели новое публичное дипломатическое поражение  – даже Британия, Франция и Германия открыто не поддержали идею новых санкций против Ирана, которые США придется вводить в одиночестве. Действия США были официально названы "лишенными смысла".
В ЕС прямо заявили, что у США нет права вводить санкции против Ирана, так как США сами вышли из работающей ядерной сделки и не могут что-то теперь требовать. Разумеется, США введут санкции без оглядки на какие-то там "права" и "сделки", но в этот раз это лишь подчеркнет дальнейшее падение авторитета гегемона, который даже зависимые от себя страны не может заставить делать то, что ему хочется.
Между тем, уже через 2 месяца, в нагрузку к своим разработкам, Иран сможет легально закупать современные вооружения у России и Китая. В Тегеране поблагодарили Россию и Китай за то, что они выступили против продления оружейного эмбарго.

Помпео разразился истерикой, обвинив Францию, Германию и Британию в том, что они заняли сторону аятолл и подвергают угрозе жизни своих граждан. США все равно будут стоять на своем и если другие не будут действовать, то США будут лидировать в этом вопросе.

Источник: Colonel Cassad



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