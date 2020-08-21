В Москве гимнастка погибла из-за бракованного спортивного снаряда

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21.08.2020, 12:43, Разное

В Москве скончалась 37-летняя воздушная гимнастка Елена Кустова. Она получила тяжелую травму головы во время соревнований по хождению по стропе.

Это произошло во вторник. Когда Кустова шла по стропе, устройство для натяжения сломалось и оторвалось, сильно ударив женщину по голове в полете. Елена была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Специалисты Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося, передает “Экспресс газета”.



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