Регина Тодоренко возвращается в шоу “Орел и решка” вместе с Настей Ивлеевой

21.08.2020, 12:40, Разное

В новом телевизионном сезоне канала “Пятница!” вновь будет идти суперпопулярное шоу о путешествиях “Орел и решка”. В конце июля стало известно, что место ведущей займет Настюшка “Опасность” Ивлеева, а вот имя ее компаньона долгое время не раскрывалось. Поклонники предполагали, что это будет Юлия Коваль, которая вела один из сезонов проекта вместе с Яном Гордиенко, но эта версия не подтвердилась. Второй ведущей нового сезона выбрана Регина Тодоренко, об этом она сама объявила в своих Instagram-историях.

Дорогие мои друзья, по статистике 90 процентов моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в travel-проекте “Орел и решка”. Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро, – заявила Регина, оставив другие подробности пока за скобками.

Отметим, что это будет возвращение Регины на экран после скандальной истории, случившейся в конце апреля этого года. Тогда телеведущая дала интервью двум изданиям, в которых была затронута тема домашнего насилия. Из-за неоднозначных высказываний Регина в считанные часы лишилась многих крупных контрактов, премии “Женщина года”, навлекла на себя гнев и обиду не только со стороны обычных пользователей, непосредственно столкнувшихся с домашним насилием, но и со стороны знаменитых коллег. Извинения, которые телеведущая принесла несколько раз, не помогли: тема скандала с Региной Тодоренко стала почти такой же популярной, как тема о коронавирусе. И пока некоторые вновь и вновь припоминали ей те самые фразы, сама Регина встречалась с адвокатами, психологами, правозащитниками, которые занимаются темой домашнего насилия, в результате чего получился фильм под названием “А что я сделала, чтобы помочь”.

Чуть позже телеведущая также пожертвовала два миллиона рублей в центр помощи пострадавшим от насилия “Насилию.нет”, при поддержке которого был создан фильм.