Мнение: Зажим бесплатных пользователей

21.08.2020, 12:37, Разное

Интересная пошла тенденция в виртуальном мире: похоже, хозяева платформ синхронно приняли решение “перестать цацкаться” с простыми юзерами, которые пользуются этими платформами бесплатно. Их (то есть НАС) решили иметь по полной – то есть совать нам под нос рекламу в таких количествах, чтобы мало точно не показалось.

Сначала Фейсбук в ультимативной форме выкатил новый дизайн, от которого будет не отвертеться с сентября: его главная особенность – урезание на экране “ленты новостей”, то есть той, на которой показываются посты и фотографии от “друзей”: в “новом дизайне” она будет занимать от силы треть страницы посередине, а все остальное место будет отдано – чему? Правильно – рекламе! То есть читать то, ради чего, собственно, мы и ведем ФБ, станет на порядок сложнее.

А сегодня и “маленькие” подтянулись: открываю сегодня свой почтовый ящик на Рамблере (куда я сбежал с Мейл.ру из-за аналогичной фигни) – ба! И там “реформа”, причем точно такая же по “идеологии”: там вовсе без предупреждения сделали ровно то же самое, что и Цукерберг сделает с ФБ через 10 дней – урезали “ленту писем” до трети страницы и просто тупо увеличили по размеру обе “ленты рекламы” по бокам. Теперь деться от нее НЕКУДА, а сама “лента писем” являет собой невозможно жалкое и унылое зрелище: маленький ручеек полезного контента среди возвышающихся справа и слева ГОР рекламного мусора.

То есть “бесплатные” платформы тупо делают всё, чтобы пользование контентом стало максимально неудобным и раздражающим для юзверей. Зато – они получат больше денег от размещения рекламных объявлений! Остается только порадоваться за них.