Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку

21.08.2020, 12:23, Разное

В Саратовской области пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Это произошло накануне в Ровенском районе региона.

Выяснилось, что за рулем

Opel находился 32-летний мужчина. Он был задержан, результаты анализов показали наличие алкоголя в крови. Врачи госпитализировали ребенка в критическом состоянии, спасти его не удалось, сообщает РИА ФАН.