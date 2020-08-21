Сын Зеленского попал в больницу с коронавирусом

21.08.2020, 12:23, Разное

Президент Украины Владимир Зеленской рассказал, что его сын Кирилл попал в больницу. У 7-летнего мальчика выявили коронавирусную инфекцию.

Глава страны отметил, что ребенок перенес болезнь в легкой форме. Несколько дней у него была высокая температура. “Дети переносят это более-менее нормально”, – цитирует лидера “112 Украина”.

Напомним, в начале июня COVID-19 подхватила супруга Владимира Зеленского. Первую леди Украины госпитализировали с двусторонней пневмонией. Ее состояние описывалось как средней степени тяжести. Спустя месяц СМИ сообщили о ее выздоровлении.