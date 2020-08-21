 

Ученые рассказали о негативных последствиях ношения защитной маски

21.08.2020, 12:17, Разное

Специалисты Университета Ватерлоо рассказали о заболеваниях, которые могут появляться из-за долгого ношения маски. Кроме высыпаний и раздражений на коже, маска может вредить глазам.
Эксперты заявляют, что долгое ношение маски может стать причиной синдрома сухого глаза. Болезнь выражается ощущением жжения, слезотечением или сухостью. Из-за неприятной симптоматики люди покупают глазные капли, чтобы уменьшить красноту, но офтальмолог Игорь Азнаурян объясняет, что эффект капель будет недолгим, появится привыкание к ним. Капли помогают снять воспаление из-за сужения сосудов, тогда глаз плохо снабжается кровью, кислородом и другими компонентами. Если часто использовать лекарство, то болезнь перейдет в хроническую форму, может случиться помутнение роговицы и ухудшение зрения.

Есть много факторов развития синдрома сухого глаза – изменение иммунитета, возраст, прием препаратов, эксплуатация гаджетов, пересушенный воздух. Теперь к проблеме приводят респираторы и маски. Если маску одели неплотно, то воздух станет выходить вверху, увеличивая его поток возле глаз. При этом ускоряется испарение слизистой пленки, увлажняющей глаза. Если люди находятся в маске в комнате с сухим воздухом, то глаза станут пересыхать очень быстро.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Пустоватые карманы Российской Федерации…

29.07 / Путин обратился к россиянам в ходе совещания по коронавирусу: Поводов расслабляться нет

29.07 / Отец Меган Маркл: Я не горжусь дочерью

26.03 / Мнение: Отказы

04.08 / Диетологи назвали идеальное блюдо на завтрак для похудения

17.08 / Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся

01.07 / «О скрепах лучше не скажешь» – Гарик Харламов взорвал сеть жестким хитом о России

14.07 / Мнение: Выборы в Польше

16.08 / Мнение: О сделке Израиля и ОАЭ

19.08 / Умер актер из “Звездного пути” Бен Кросс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска