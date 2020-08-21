Ученые рассказали о негативных последствиях ношения защитной маски

21.08.2020, 12:17, Разное

Специалисты Университета Ватерлоо рассказали о заболеваниях, которые могут появляться из-за долгого ношения маски. Кроме высыпаний и раздражений на коже, маска может вредить глазам.

Эксперты заявляют, что долгое ношение маски может стать причиной синдрома сухого глаза. Болезнь выражается ощущением жжения, слезотечением или сухостью. Из-за неприятной симптоматики люди покупают глазные капли, чтобы уменьшить красноту, но офтальмолог Игорь Азнаурян объясняет, что эффект капель будет недолгим, появится привыкание к ним. Капли помогают снять воспаление из-за сужения сосудов, тогда глаз плохо снабжается кровью, кислородом и другими компонентами. Если часто использовать лекарство, то болезнь перейдет в хроническую форму, может случиться помутнение роговицы и ухудшение зрения.

Есть много факторов развития синдрома сухого глаза – изменение иммунитета, возраст, прием препаратов, эксплуатация гаджетов, пересушенный воздух. Теперь к проблеме приводят респираторы и маски. Если маску одели неплотно, то воздух станет выходить вверху, увеличивая его поток возле глаз. При этом ускоряется испарение слизистой пленки, увлажняющей глаза. Если люди находятся в маске в комнате с сухим воздухом, то глаза станут пересыхать очень быстро.