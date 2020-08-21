 

Регина Тодоренко стыдилась Топалова во время родов

21.08.2020, 12:17, Разное

Ведущая Регина Тодоренко откровенно заявила, что во время родов очень стыдилась своего супруга Влада Топалова. Ей едва удалось избежать неловкой ситуации, поскольку сначала роженице отказывались ставить клизму.
За день до появления на свет сына Майкла Тодоренко съела очень много вареных раков. Через несколько часов после плотной трапезы у будущей мамы отошли воды. Топалов и Тодоренко сразу же поехали в один из столичных роддомов, с которым был заключен контракт. Из-за стресса ведущей захотелось снова есть, поэтому семья заказала прямо в палату пасту-карбонару. Обычно всем будущим мамам ставят клизму, но неожиданно зашли акушеры и заявили, что пора рожать. Блогер очень переживала, что рядом в этот момент находился муж. Она попросила медперсонал поберечь личную жизнь пары и поставить клизму, чтобы избежать неприятных последствий.

Напомним, что пара познакомилась во время постановки одного из спектаклей. Влюбленные зарегистрировали отношения на день рождения Топалова. Пышное торжество супруги решили перенести на лето. Оно прошло в узком кругу в Италии. Давая клятву возлюбленному, блогер пообещала родить ему еще как минимум двоих детей.



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