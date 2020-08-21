Учёные: Коронавирус проникает в организм человека через определённые клетки в носу

21.08.2020, 12:17, Разное

Коронавирус проникает в организм человека через определённые клетки, расположенные в носу. Заявление об этом сделали учёные из Johns Hopkins Medicine.

Специалисты провели эксперимент, для которого использовали некоторое количество образцов клеток человека. Так, они смогли обнаружить «клеточный крючок», используемый коронавирусом для инфицирования организма. Он находится в верхней части слизистой оболочки носа. Далее он тянется по дыхательным путям, которые доходят до лёгких.

По мнению научных работников, данное открытие позволяет объяснить один из самых распространённых симптомов заболевания – потерю обоняния. Неспособность различать запахи специалисты называют аносмией. Один из авторов исследования Эндрю Лейн подчеркнул: результатом их работы должно стать полное понимание, почему и каким образом происходит проникновение вируса в организм человека. Это значительно облегчит процесс подбора правильной тактики лечения.

С этой целью учёные взяли образцы тканей носа у 19 взрослых человек с хроническим ринусинуситом, а также у 4 пациентов, перенесших операцию на этом органе из-за других заболеваний. Оказалось, что ни в одном из образцов не было тех самых клеток, которые помогают коронавирусу зафиксироваться. Часть носа, воспринимающая запахи, имеет название обонятельный нейроэпителий. Именно она уязвима для инфекций. Однако перенесенные заболевания и хирургические вмешательства меняют эту ткань.