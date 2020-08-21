Скандалы: Газификация всей страны откладывается

21.08.2020, 12:10, Разное

Долги россиян за газ перед своим «национальным достоянием» за год выросли вдвое – до 331 миллиардов рублей

331 миллиардов рублей должны российские потребители за газ, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей встрече с Путиным. Причем, этот долг перед «Газпромом» оказался выше квартальной выручки — 322,7 миллиарда рублей — компании за продажу топлива на внутреннем рынке страны и в четыре раза выше квартального дохода от поставко газа бывшим республикам СССР. Более того в текущем году долги россиян за газ практически удвоились: 1 января они оценивались в 174,9 миллиардов рублей.

Поставка газа «без договора» по-прежнему происходит в одну из северокавказских республик, сказал Кудрин, не уточнив в какую, при этом принятые ранее решения по этому вопросу не исполняются.

Не лучше дело обстоит и с газификацией России – план ее за 3 года провален, он выполнен всего на 15%!

А все потому, пояснил Кудрин, что подача газа убыточна, поскольку его себестоимость часто выше тарифа. Прежде эту разницу покрывал сам «Газпром» из своей экспортной выручки, однако с падением цен на газ в Европе из-за пандемии, выручка эта уменьшилась на 15-20%, а экспортные доходы во 2-м квартале сократились в два раза, став минимальными за последние 18 лет — 3,5 миллиарда долларов. Так что план газификации рискует быть проваленным, предупреждает Кудрин.

Оригинал материала: «Новые Известия»

«Новые Известия», 04.08.20, «Жаркие цены: в Европе подскочили цены на газ до максимума из-за знойной погоды»

Спотовые цены на газ в Европе выросли до четырехмесячного максимума на прогнозах о жаркой погоде. Ожидается, что в европейских странах температура воздуха прогреется до плюс 40 градусов Цельсия.

Стоимость газа на голландской TTF на прогнозах синоптиков возросла на треть — до 79 долларов за тысячу кубометров. За неделю газ на австрийском хабе подорожал на 21% — до 92 долларов за тысячу кубометров. Ожидается, что ресурс будет использоваться для охлаждения помещений.

Помимо жаркой погоды, на рост цен влияет также снижение поставок газа в период распространения эпидемии, а также увеличение спроса на него по мере восстановления экономики европейских стран, пишет Bloomberg. В частности, отмечается, что только Украина увеличила закупку европейского газа с начала августа в 1,5 раза. Ежедневно через страну проходит более 100 миллионов кубометров газа.

Из-за эпидемии коронавируса цены на газ опустились до минимальных значений за последние 15 лет. Российской компании «Газпром» стало не выгодно поставлять газ в Европу по таким деньгам, так как с учетом логистики и пошлин цены оказались даже ниже, чем те, по которым компания реализует его в России. Эксперты не исключали, что из-за переполненных хранилищ и низкого спроса на ресурс цена на газ в Европе даже может уйти в минус. «Газпром» на несколько дней даже был вынужден полностью приостановить свои поставки газа в Европу, чтобы стабилизировать цены.

Ранее отмечалось, что не сыграла также ставка российской компании на восток. Построенный газопровод «Сила Сибири», по которому газ поставляется в Китай, работает только на 60%. Китайские компании увеличивают импорт сжиженного газа и наращивают собственное производство. Закупать российский газ даже несмотря на то, что цена на него даже ниже, чем у других поставщиков, китайские компании пока не спешат.