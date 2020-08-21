Скандалы: Злоключения Андрея Климентьева

21.08.2020, 12:10, Разное

Бывшего мэра Нижнего Новгорода, которого приговорили к четырем годам за покушение на мошенничество, просят признать еще и банкротом

Арбитражный иск о банкротстве Андрея Климентьева, успевшего в 1998 году три дня побыть всенародно избранным мэром Нижнего Новгорода, подал конкурсный управляющий его бывших деловых партнеров по агробизнесу Дмитрий Капустин. Поводом стала задолженность в размере 15,7 млн руб. за вывезенное в 2015 году со склада контрагентов зерно кукурузы, стоимость которого Андрея Климентьева обязал оплатить суд. Защита господина Климентьева пока отказывается комментировать новые исковые требования, поскольку не ознакомилась с документами. Андрей Климентьев сейчас отбывает срок за мошенничество и готовится к рассмотрению своего уголовного дела в апелляционной инстанции.

В арбитражный суд Нижегородской области поступил иск о банкротстве известного нижегородского бизнесмена Андрея Климентьева. Заявление подал конкурсный управляющий ООО «Сеченовская нива» Дмитрий Капустин. Поводом для разбирательства стали давние споры Андрея Климентьева с его бывшим партнером по агробизнесу Евгением Осокиным.

В 2015 году предприниматели решили выращивать кукурузу. Как следует из документов суда, ООО «Сеченовская нива», принадлежавшее господину Осокину и супруге Андрея Климентьева Ирине, договорилось с ООО «Агрофирма «Ратово»» о покупке семян гибридной кукурузы за 6,2 млн руб. «Сеченовская нива» оплатила посевную, аренду комбайна, топливо, сбор урожая и выплатила зарплаты фермерам. Основной объем урожая партнеры решили хранить на складе «Сеченовской нивы» до продажи, а 1,6 тыс. т оставить в подконтрольной Андрею Климентьеву агрофирме «Ратово».

В апреле 2016 года партнеры поссорились: Андрей Климентьев обвинил владевшего сетью магазинов Seven Евгения Осокина в том, что тот задерживает выплату 18 млн руб. за аренду помещения под супермаркет в его универсаме «Нижегородский».

Он вызвал полицейских, вывез зерно со склада «Сеченовской нивы» на свой и продал его. Юристы «Сеченовской нивы» представили полиции документы на зерно и написали заявление на Андрея Климентьева о грабеже.

Тот в ответ заявил, что имеет права на половину урожая кукурузы, подкрепив свою позицию доверенностью от супруги Ирины Климентьевой как соучредителя компании-контрагента.

В 2018 году по заявлению ООО «Европа Центр» (принадлежало Андрею Климентьеву, сейчас находится в стадии банкротства) арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельной «Сеченовскую ниву». Арбитражный управляющий Дмитрий Капустин начал формировать конкурсную массу и собирать долги, решив взыскать и задолженность за урожай кукурузы, оценив убытки в 15,7 млн руб. Нижегородский райсуд по иску конкурсного управляющего постановил взыскать спорную сумму в пользу истца как убыток с агрофирмы «Ратово». Ее представители и Андрей Климентьев не согласились с решением и попытались обжаловать его в апелляции областного суда. По их мнению, «Сеченовская нива» не доказала, что сеяла кукурузу, представленные суду талоны о выходе сельхозтехники в поле и реестры приема зерна были оформлены не по ГОСТу, а показания комбайнеров дублируют друг друга и поэтому вызывают сомнения. Представленный в материалах дела договор о приобретении кукурузоуборочной машины с приложениями не подтверждает факт ее использования.

Ответчики считают, что материалы дела не содержат доказательств того, что по договору истец передавал на хранение зерно кукурузы, и в представленном анализе хозяйственной деятельности ООО «Сеченовская нива» этого договора нет. Суд пришел к выводу, что ООО «Агрофирма «Ратово»» не доказала свою непричастность к продаже спорного зерна, и Андрей Климентьев как контролирующее ее лицо должен возместить убытки. В июле решение суда устояло в апелляционной инстанции.

Теперь, чтобы взыскать убыток за вывезенную кукурузу, Дмитрий Капустин решил взыскать средства с Андрея Климентьева.

От комментариев конкурсный управляющий воздержался. Арбитражный суд Нижегородской области начнет рассматривать дело о банкротстве Андрея Климентьева после того, как вступит в силу решение апелляционной инстанции по гражданскому делу компаний. Представители Андрея Климентьев также воздержались от комментариев, сообщив “Ъ-Приволжье”, что еще не знакомились с исковым заявлением к их доверителю.

Андрей Климентьев сейчас находится в СИЗО и готовится к апелляции на приговор по уголовному делу о покушении на особо крупное мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В апреле Нижегородский райсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы, посчитав, что бизнесмен пытался включить в реестр требований кредиторов фиктивный договор займа на 372 млн руб., якобы заключенный между его компанией и банкротящимся фермером Ниной Макаловой, которая работала директором в агрофирме «Ратово». Ее представители в арбитраже доказали, что договор займа, дополнительное соглашение и поручительство были сфальсифицированы: в чистые листы за подписью госпожи Макаловой позже был впечатан текст договора. Коммерсант не признал своей вины и отказался давать показания, назвав обвинительное заключение «сказками Андерсена от бабушки Макаловой». Уголовное дело осужденный считает сговором бывших партнеров по бизнесу с высокопоставленными полицейскими.

Роман Рыскаль