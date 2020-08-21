Минобороны Белоруссии рассказало подробности военных учений

21.08.2020, 12:08, Новости дня

Комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа по теме: «Подготовка и ведение оборонительных и специальных действий на тактическом направлении», для чего сводная группировка войск сосредоточится на полигонах», – передает РИА «Новости» сообщение МО Белоруссии.

По данным пресс-службы, для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Лида». Парашютно-десантный батальон 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий.

В минобороны добавили, что на 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО «Доманово» зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6 и 11 гвардейской отдельной механизироварной бригады выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса «Тунгуска».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Кроме того, Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.