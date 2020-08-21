 

Минобороны Белоруссии рассказало подробности военных учений

21.08.2020, 12:08, Новости дня

Комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа по теме: «Подготовка и ведение оборонительных и специальных действий на тактическом направлении», для чего сводная группировка войск сосредоточится на полигонах», – передает РИА «Новости» сообщение МО Белоруссии.

По данным пресс-службы, для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Лида». Парашютно-десантный батальон 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий.

В минобороны добавили, что на 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО «Доманово» зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6 и 11 гвардейской отдельной механизироварной бригады выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса «Тунгуска».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Кроме того, Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Сирийский опыт разведки применили в ходе учений на Северном Кавказе

03.08 / Россия обратилась к властям Польши из-за осквернения памятника Рокоссовскому

30.07 / Федрезерв США сохранил базовую ставку на нулевом уровне

29.06 / В годовщину трагедии в Тулуне на берегу реки установили памятный знак

01.07 / Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

16.07 / Кравчук сказал, что может расшатать «мощь» Украины

27.06 / В Крыму назвали провокацией заявления Украины об угрозе вторжения

22.07 / Девушку нашли убитой в центре Москвы за две недели до свадьбы

28.06 / В Норвегии впервые за 116 лет начали выкапывать корабль викингов

16.08 / НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска