Политолог указал на связь между мошенничеством депутата МГД и Навальным

21.08.2020, 12:08, Новости дня

«Сторонники Навального поддерживают некоторых кандидатов лишь из-за того, что они не из «Единой России». Поэтому победа Шереметьева частично остается на совести Навального», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей.

«Если бы Шереметьев был единороссом, то медийная кампания по дискредитации партии была бы очень активной. Оппозиционеры кричали бы «вот, посмотрите, какие нечистые на руку люди», – убежден директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его мнению, произошедшая с депутатом история «крайне печальная». Оправдать Шереметьева не получается. «Приговора пока нет, но я не сомневаюсь в том, что Следственный комитет провел хорошую работу», –подчеркнул он.

Политолог также отметил, что случившееся с Шереметьевым – это результат «умного голосования» блогера Алексея Навального. «Его сторонники поддерживают тех или иных кандидатов лишь из-за того, что они не из «Единой России». Поэтому победа Шереметьева частично остается на совести Навального и его команды», – заключил Данилин.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.

При обыске в квартире депутата Мосгордумы Олега Шереметьева правоохранители обнаружили сильный беспорядок.

В телеграм-канале «Акитилоп» отметили, что Шемеретьев стал депутатом благодаря поддержке «умного голосования» блогера Алексея Навального. «Сначала мы видим как коалиция Навальный-коммунисты кричат о коррупционерах и мошенниках во власти, а потом наблюдаем как сам Навальный протаскивает в МГД прокаженных любителей распилить бюджеты, прикрываясь красным флагом», – резюмируют в телеграм-канале.