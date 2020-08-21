Оппозиция отвергла «украинский» сценарий для Белоруссии

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21.08.2020, 12:08, Новости дня

Белорусская оппозиция не хочет повторения «украинского сценария» в Белоруссии, сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

«Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (на Украине) и эта революция произошла вне рамок электорального цикла», – цитирует «Интерфакс» Цепкало. 

Ранее Цепкало заявил, что Тихановская должна стать «переходным президентом» Белоруссии, а «через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией» необходимо провести новые выборы. 

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Отмечалось, что оппозиция не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Белоруссии.



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