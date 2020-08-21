Сын Зеленского переболел коронавирусом

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21.08.2020, 12:00, Новости дня

Сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл переболел коронавирусом. Об этом глава государства заявил журналистам 21 августа во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Скажу откровенно, что этот COVID-19 – это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице”, – уточнил Зеленский.

Также он отметил, что, в отличие от взрослых, дети гораздо легче переносят эту болезнь.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Однако 16 июня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Из-за заражения супруги Зеленский вынужден был перейти на особый режим работы – он не проводил личных встреч, все совещания были переведены в онлайн-режим.

3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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