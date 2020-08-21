 

Холодницкий уходит из антикоррупционной прокуратуры – СМИ

21.08.2020, 12:00, Новости дня

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам собеседника издания, сегодня Холодницкий планирует опубликовать соответствующее заявление об увольнении с 1 сентября.

Он намерен вообще уйти из органов прокуратуры, сказал источник “Украинской правды”.

Холодницкий был назначен руководителем САП 30 ноября 2015 года.

В конце мая 2020 года Венедиктова раскритиковала работу САП и назвала ее неэффективной. В САП ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

В интервью “Украинской правде”, которое вышло 1 июня, Холодницкий сказал, что уйдет со своей должности только в двух случаях. “Я уйду в двух случаях: когда закончится срок или когда я сам этого захочу. Это две опции”, – сказал Холодницкий. Он отметил, что может в том числе добровольно покинуть должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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