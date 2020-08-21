Признаком старческого слабоумия является ранее пробуждение

21.08.2020, 11:55, Новости дня

Во время нового исследования ученые выяснили, что люди, которые рано ложатся спать и рано просыпаются, чаще других рискуют заболеть старческим слабоумием.

Результаты исследования, которое основывалось на анализе генетики и режима сна добровольцев, показали, что люди, которые были генетически предрасположены к риску развития болезни Альцгеймера, на 1% меньше спали и чаще оказывались «жаворонками».

Специалисты уточняют, что ранний подъем не приводит к деменции, но может быть одним из ранних его признаков. Гены, которые предрасполагают к развитию старческого слабоумия, могут влиять на режим сна и пробуждения. Чтобы более подробно изучить этот вопрос, ученые планируют провести ряд дополнительных исследований.