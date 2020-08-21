 

Признаком старческого слабоумия является ранее пробуждение

21.08.2020, 11:55, Новости дня

Во время нового исследования ученые выяснили, что люди, которые рано ложатся спать и рано просыпаются, чаще других рискуют заболеть старческим слабоумием.

Результаты исследования, которое основывалось на анализе генетики и режима сна добровольцев, показали, что люди, которые были генетически предрасположены к риску развития болезни Альцгеймера, на 1% меньше спали и чаще оказывались «жаворонками».

Специалисты уточняют, что ранний подъем не приводит к деменции, но может быть одним из ранних его признаков. Гены, которые предрасполагают к развитию старческого слабоумия, могут влиять на режим сна и пробуждения. Чтобы более подробно изучить этот вопрос, ученые планируют провести ряд дополнительных исследований.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции

11.08 / В РФ призвали не допустить смены стратегии отношений с Белоруссией

08.07 / Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

12.08 / Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

01.07 / Явка на голосовании по Конституции достигла 65%

07.08 / Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

20.07 / Минобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войск

01.07 / Эксперт из Финляндии обвинил зарубежные СМИ во лжи о голосовании в России

06.07 / Зинедин Зидан: я устал от разговоров о судейской поддержке “Реала”

22.07 / Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска