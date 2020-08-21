Жидкие кристаллы помогли создать новые реконфигурируемые металинзы

21.08.2020, 11:55, Новости дня

Исследователи из вуза Кейс Вестерн Резерв (CWR) и Гарвардского университета создали новый тип плоских линз, которые можно реконфигурировать за счет использования в них жидких кристаллов. «Это обещает произвести революцию в оптике в том виде, в каком мы ее знаем с 16 века», – заявили авторы разработки, сообщает портал Рhys.org.

Прошло всего около десятка лет с того момента, как учеными из Гарварда были придуманы плоские линзы, а точнее оптические метаповерхности, состоящие из множества миллионов крошечных микроскопически тонких и прозрачных кварцевых столбов для дифракции и формования поток света. Но даже эту, казалось бы, революционную технологию создания металинз смогли улучшить ученые из CWR, которые заполнили пространство между столбами жидкими кристаллами. Последние известны тем, что способны менять свои свойства под воздействием различных факторов – от электрического и магнитного полей до температуры, вследствие чего меняются и свойства созданной новой металинзы, которая при этом осталась все такой же гибкой и плоской.

«Мы считаем, что это обещает произвести революцию в оптике в том виде, в каком мы ее знаем с 16 века», – заявили один из авторов разработки, чья лаборатория наноплазмы в вузе Кейс Вестерн Резерв (CWR) изучает экстремальную оптику и взаимодействие света и материи на наномасштабе. До недавнего времени, когда стеклянная линза имела жесткую кривую, она могла отклонять свет только одним способом, если только ее не объединяли с другими линзами или не перемещали физически. Металинзы изменили это, поскольку они позволяют создавать волновой фронт, управляя сразу фазой, амплитудой и поляризацией света. Теперь же, управляя еще и жидкими кристаллами, исследователи смогли продвинуть полученный класс металинз к новым научным и технологическим усилиям по созданию реконфигурируемого структурированного света.

В потребительском секторе это позволит и дальше уменьшать в размерах камеры для смартфонов, получая все более и более высокое качество съемки. Также новые линзы найдут применение в электронике, оптике, медицине и других областях.