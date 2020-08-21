 

Полуголая Наталья Рудова высказалась о сексе и душе

21.08.2020, 11:53, Разное

Российская актриса Наталья Рудова в полуголом виде порассуждала о сексе и душе. Она сравнила ситуации, когда сложно открыться человеку, но легко установить с ним физический контакт.
По словам Натальи Рудовой, очень просто снять всю одежду и начать заниматься сексом. Люди делают это регулярно, но открывать кому-то собственную душу, впускать посторонних в свои мысли, страхи и надежды решится не каждый.

Публикацию блондинка сопроводила эффектным фото в купальнике. Она запечатлена на снимке у стенки, приподняв ногу. На первом плане оказалось бедро артистки. Формы Рудовой выглядели подтянутыми и стройными.

Фолловеры в комментариях довольно неоднозначно восприняли рассуждения актрисы. Большинство из них восхитились безупречной фигурой Рудовой, но нашлись и те, кто решил пофилософствовать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Зион Кларк – борец с половиной тела

17.07 / Мнение: Начальник полиции Нью-Йорка стоял на коленях за черных – и получил по голове

31.07 / Эксперт объяснил подорожание доллара и евро

01.07 / Пенсионеры на вес голоса

29.06 / Лишний съеденный сахар превращается в жир вокруг сердца и в животе

16.07 / Мнение: Вот КАК можно настолько не любить своих собак?

15.01 / Мнение: 7 веских причин считать, что «этот Путин» – не сын фронтовика

23.07 / Фонтан газа на месте ЧП при ремонте дороги попал на видео

19.07 / Софья Эрнст впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

02.08 / Мнение: Делаю аудиокнигу!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска