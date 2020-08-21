Полуголая Наталья Рудова высказалась о сексе и душе

21.08.2020, 11:53, Разное

Российская актриса Наталья Рудова в полуголом виде порассуждала о сексе и душе. Она сравнила ситуации, когда сложно открыться человеку, но легко установить с ним физический контакт.

По словам Натальи Рудовой, очень просто снять всю одежду и начать заниматься сексом. Люди делают это регулярно, но открывать кому-то собственную душу, впускать посторонних в свои мысли, страхи и надежды решится не каждый.

Публикацию блондинка сопроводила эффектным фото в купальнике. Она запечатлена на снимке у стенки, приподняв ногу. На первом плане оказалось бедро артистки. Формы Рудовой выглядели подтянутыми и стройными.

Фолловеры в комментариях довольно неоднозначно восприняли рассуждения актрисы. Большинство из них восхитились безупречной фигурой Рудовой, но нашлись и те, кто решил пофилософствовать.