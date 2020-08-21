Муж Валентины Легкоступовой хочет забрать деньги из ее квартиры

21.08.2020, 11:53, Разное

Юрий Фирсов, муж покойной певицы Валентины Легкоступовой, намерен забрать собственные деньги из ее столичной квартиры. Речь идет о трех миллионах рублей в валюте. По словам вдовца, он содержал семью знаменитости на протяжении последних девяти месяцев.

Валентину Легступова похоронили в Москве а Троекуровском кладбище. Третьего мужа артистки Юрия Фирсова не пустили в церковь на отпевание. Родственники считают, что именно он не смог уберечь исполнительницу. Однако на кладбище проститься с возлюбленной Фирсов приехал. При госпитализации у артистки фиксировались нормальные рефлексы. Однако певица поступила в клинику не под своей фамилией, поскольку не хотела огласки.

Фирсов не намерен оформлять на себя наследство, оставленное Валентиной Легкоступовой. Он назвал себя состоятельным человеком. Яхтсмен оплатил пластическую операцию возлюбленной и обучение в колледже ее сына Матвея.

На деньги, которые хранятся в квартире Легкоступовой, пара собиралась отправиться на Тенерифе. Ранее у певицы там была вилла, где она жила в течение пяти лет. После продажи недвижимости за границей артистка вернулась в Москву.