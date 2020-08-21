Павел Прилучный пожаловался на журналистов, испортивших ему отдых с Мирославой Карпович

21.08.2020, 11:53, Разное

Павел Прилучный в последнем интервью откровенно пояснил о себе, вспомнив и отдых в Крыму. Актер не упомянул Мирославу Карпович, но заявил, что корреспонденты и фанаты подпортили настроение компании.

Павел Прилучный признался, что его дети Тимофей и Мия очень хотели на море и они с друзьями решили снять дом в Крыму. После приезда возле их жилища собралось много репортеров, которые обнаружили, что к актеру присоединилась и Мирослава Карпович. Имя актрисы в беседе с журналистом актер не упоминал, но заявил, что корреспонденты сильно испортили его впечатление об отдыхе. Он понимает, что это другая сторона его популярности и когда-то подобное внимание даже радовало.

Павел Прилучный не вспомнил и экс-супругу Агату Муцениеце. Он рассказал, что этот год для него не самый удачный, поэтому даже свои именины, которые будут в ноябре месяце, праздновать не хочет.