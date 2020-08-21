Мнение: Письмо от читателя – «А теперь я ме-е-е-едленно достаю три картины»

21.08.2020, 11:50, Разное

Первый выпуск моей новой рубрики "Сундук злой Шакко", в которой я буду смотреть на ваши картины и писать свое мнение о них. (Правила участия здесь).

Почином у нас будет письмо совершенно очаровавшей меня читательницы, которая самокритично озаглавила свое письмо "Картинки для смеху" и не ждет от моего диагноза ничего хорошего. Но я её разочарую! Долларами-фунтами здесь, впрочем, не особо пахнет, зато по-человечески и перед лицом вечности и русской истории искусства — это очень симпатичные работы. И я недаром из сотни писем выбрала именно их.

«Здравствуйте, Софья!

Спасибо Вам огромное за Ваши статьи и книги! Всегда с большим удовольствием читаю.

А теперь я ме-е-е-едленно достаю три картины.

Домашняя сельская наивная живопись. Автора, в силу возраста, не помню, ибо не застала – помер уже к середине 70-х.

Провенанс чистейшей! Автор (чей дом буквально через 3 дома от моего) подарил эти картины старшему брату моего прадеда годах так в 20-х прошлого века. И они всегда висели в его доме (который еще на пару домов дальше от моего).

Пару лет назад внучка одаренного картинами затеяла ремонт. И выставила их из дома, мол, надоели уже за всю жизнь, да и к новому дизайну не подходят. Я, отсмеявшись, утащила их к себе.

Итак.

КАРТИНА ПЕРВАЯ: Пасторальная

деталь крупно



КАРТИНА ВТОРАЯ: Трагическая.

деталь крупно



Место, в котором жил и творил художник – село [данные удалены] Московская область.

Его дом сохранился, дому лет 140 точно! С очень красивой резьбой по дереву. И я не понимаю, как можно было ТАК украсить дом и вот ТАК рисовать?.. Могу сбегать сфоткать.

А! За правнука этого художника вышла замуж моя четвеюродная сестра! А шо делать? Село… 😉

КАРТИНА ТРЕТЬЯ: Динамическая



Здесь самые большие потери по краске (это не художник такое рябое небо нарисовал – это краска осыпалась) и по раме.

Все три картинки на фанере.

Спасибо, Софья! Надеюсь, подняла настроение».

***

МОЙ ОТВЕТ

Добрый день, уважаемая читательница!

Вы очень правильно сделали, что спасли эти картины от помойки.

Я не обрадую вас новостями о том, что это стоит каких-то особых денег. Однако эти картины очень приятные и даже замечательные. Особенные. В эту рубрику мне пришло очень много писем, и практически половина из них — это абсолютно рядовые пейзажи, сделанные рядовыми художниками исключительно с целью украшения интерьера. Ценности у них нет ни материальной, ни культурной.

А то, что вы прислали — это не такие "псевдореалистичные поделки", а совершенно отдельный жанр. Как вы сами правильно написали — "наивная живопись". И то, что вы охарактеризовали словами "картинки для смеха", собственно, и составляет их ценность в глазах любителей и коллекционеров (есть люди, которые отдельно собирают творчество именно таких "деревенских" художников, а также аутсайдеров, т.е. душевнобольных).

"Наивные" художники не имели академической выучки, рисовали не реалистично и забавно, но зато они имеют свой взгляд на мир. И давали более чистую эмоцию.

Пример: Суворов Александр Васильевич (1913 – 1999), «Грибники» (коллекция Богемской-Турчина). Александр Васильевич Суворов окончил один класс школы. Работал в колхозе, на железной дороге: сцепщиком, стрелочником, кондуктором. Рисовать любил с детства, писать картины стал в 1970-е годы.



Если ваши картины действительно созданы в 1920-е годы, это делает их еще более ценными (хотя мне кажется, что у вас, наверно, не очень точные данные, уж слишком рано).

Ваш художник, помимо того, что обладал чувством юмора и любил паровозы (и оставил документальное свидетельство о них, что тоже хорошо), еще хорошо понимал цвета: это сочетание голубого и зеленого очень приятное.

На самом деле, в идеальном мире в вашем селе краеведам следовало бы заняться личностью этого творца и устроить его небольшой музей, тем более, что дом его красиво отделан. Или чтобы хотя бы его потомки сделали домашний музей. Если среди ваших соседей по даче есть люди, с такими интересами, быть может, вы вдохновите их на исследование биографии этого художника, собрать про него информацию, создать сайт, написать статьи в местной прессе или даже книги? (А после такого планомерного пиара, авось, и рынок на этого наивного художника появится, т.е. за его работы будут предлагать деньги).

Алексей Турчин, коллекционер наивного и аутсайдерского искусства (сайт),

по моей просьбе прокомментировал ваши работы:

«В наиве главное не предмет изображения и не техническое качество, а то настроение, в котором пребывал сам художник. Настоящее наивное искусство “светится" многими положительными качествами, которые нам трудно ухватить словами. И обычно говорят: детское, непосредственное, радостное.

У вас – действительно хороший деревенский наив, и у меня есть в коллекции несколько таких работ. Выкидывать их не стоит, но и большой коммерческой ценностью они пока не обладают – обычная цена на безымянную работу: 3000-6000р. Даже если имя указано, но оно совсем не известно, то это ценится как безымянная работа».

Итак:

что следует сделать вам: выясните полное ФИО автора и его годы жизни. Наклейте на оборот бумагу с соответствующим текстом (но у них всегда есть риск отклеиться). Или напишите сзади прямо на фанере карандашом, маркером (на темной древесине можно писать белой замазкой, типа как раньше для пищущих машинок были; их сейчас тоже продают, причем есть в виде ручек, очень удобно писать). Напишите, кому из ваших предков это было подарено и когда, все обстоятельства, какие влезут. Много — не мало.

Надписи придают картинам ценность (источник фото)



Я не могу вам советовать вкладывать деньги в реставрацию этих работ, гарантий, что оно окупится — нет. Однако будьте добры в ним и немножко поухаживайте, протрите от пыли влажной тряпочкой. Может, они станут поярче и вам покажутся посимпатичнее. Если лаком они не покрыты, то попробуйте найти кого-нибудь, чтобы проконсультировал насчет того, как покрыть лаком и защитить от дальнейших высыпаний. Если вы не хотите держать их на своих стенах, обеспечьте им такое хранение, чтобы жар, холод, протекание, мыши им не повредили.

/И шопотом/ А еще сходите к своей четвероюродной сестре в гости в этот самый дивно украшенный дом, и поинтересуйтесь, может, они что тоже выбрасывать собрались?

С уважением,

Софья

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/следующий выпуск этой рубрики будет не знаю когда, писем получила очень много, но нужно вдохновение и правильная история/