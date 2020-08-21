Мнение: Россия должна не потерять Монголию

21.08.2020, 11:48, Разное

Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на восток. Между тем, центр тяжести исторического процесса уже сместился в сторону Китая и Юго-Восточной Азии, и для РФ ситуация в Казахстане, Киргизии, Монголии важнее, чем на Украине и в Белоруссии. Просто мы пока ещё плохо это понимаем. Но будем понимать год от года всё лучше и лучше. Жизнь заставит.

У византийско-российского геральдического орла две головы – говорят, что одна смотрит на запад, а другая на восток. Восточная голова хилая, дистрофичная, потому что мы её плохо кормим. А западная непропорционально большая, рахитичная. Гармонии и баланса нам не достаёт.

Давно было сказано, что РФ меняет свою геополитическую ориентацию с запада на восток, ибо с востока идёт свет и все изменения, но инерция западничества очень сильна. И вот сегодня, когда каждая вторая заметка в прессе про Белоруссию, а каждая третья про Украину, почти никто не пишет о Монголии. Давайте же вспомним о Монголии.

Повод, к сожалению, тревожный. Монголия рассматривает возможность отказаться от кириллического алфавита и вернуться к старомонгольскому вертикальному письму. Большинство россиян, наверное, и не знало, что письменность в Монголии с 1941-го года была на кириллице, но это так. И вплоть до 2003-го года в монгольских школах обязательным предметом был русский язык! Потом сменили на английский, конечно. А теперь по новой «моде», вслед за Казахстаном, решили упразднить кириллицу. Не будем говорить о том, насколько эта реформа пагубна: последствия разрыва в письменной традиции очевидны.

Монголия более ста лет была верной союзницей СССР и России. Это было выгодно, прежде всего, самой Монголии. Тесный союз с Россией создавал противовес китайскому влиянию. РФ никогда не планировала поглощать Монголию, Москве независимая Монголия нужна, как буфер между Россией и Китаем. А вот Китай и может, и хочет Монголию интегрировать, растворить в себе без остатка. Китай оккупировал Монголию и только с помощью русских войск (сначала белых, а потом красных) в 1924-м году Монголия получила независимость, которую до 1949 года кроме СССР никто не признавал.

Во Второй мировой войне Монголия очень помогла нашей победе: поставляла лошадей (на неприхотливых монгольских лошадях катилась по дорогам войны советская артиллерия, шли обозы), знаменитые овчинные полушубки (предмет зависти фрицев, замерзавших в траншеях под Москвой), продукты, передавала деньги и посылала добровольцев!

В самой Монголии живёт около трёх миллионов монголов, а во «внутренней Монголии», то есть, на монгольских территориях, занимаемых Китаем, в два раза больше – около шести миллионов. Но эти монголы уже практически лишены национальной идентичности, большинство из них говорит по-китайски, они стали китайцами. Такая же судьба ждёт и «внешнюю», независимую Монголию и самобытный монгольский народ, если связь с Россией будет утрачена.

А влияние РФ в Монголии с 1992-года всё падает и падает. Нам же не интересно. Нам представляется более важным, что там на Украине (хотя и на Украине использовать «мягкую силу» мы не сумели, проиграли Киев американскому Госдепу). А ведь Монголия очень богата полезными ископаемыми и занимает стратегически важной положение, как раз между Россией и Китаем (границ с другими странами у Монголии нет).

В последние годы многие российские туристы облюбовали для себя Монголию. Возвращаются вдохновлёнными, радостными и обязательно хотят поехать в Монголию снова. Это словно другой мир, другая планета. И, вместе с тем, есть в степной стране что-то очень родное и близкое русскому человеку, что-то скифское и казаческое. Старшее поколение монголов знает русский язык, можно общаться без переводчиков.

Люди помнят и братскую помощь советского народа в отстаивании независимости Монголии, в поднятии экономики, в улучшении условий жизни. Да и общая история в одной империи Чингисхана, как ни крути, объединяющий фактор (ну и что, что современных монголов и Орду объединяет только мифология, в конце концов, разве не мифы лежат в основе любой национальной идеологии?).

Мы всё ещё можем не потерять Монголию, не вытолкнуть её со своей орбиты. Для этого нужно укреплять политические отношения, развивать экономическое сотрудничество, но не менее, а, может, и более важно – поддерживать в Монголии русский язык, русскую культуру. Активно продвигать русские книги, фильмы, обучать русскому языку, приглашать граждан Монголии получать образование в России, предлагать больше стипендий, грантов, посылать своих культурных амбассадоров в Монголию, устраивать фестивали, конкурсы, резиденции для писателей, художников, режиссёров, делать всё, что называется «мягкой силой».

Есть надежда, что Россотрудничество с новым руководителем, Евгением Примаковым (младшим) не упустит из виду важнейшее для нас восточное направление, включая Монголию. Рано наши геополитические соперники списывают в утиль цивилизационное влияние РФ даже на наших ближайших соседей. Мы не улетели в космос, мы всё ещё здесь. И если кажется, что мы откуда-то ушли навсегда, то это только иллюзия. Россия обязательно вернётся.