Парламент Белоруссии заявил ЕС о недопустимости внешнего вмешательства

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21.08.2020, 11:48, Новости дня

Спикеры обеих палат парламента Белоруссии Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили главам парламентов стран Евросоюза обращения с призывом о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела республики.

По информации БелТА, в обращении сказано, что ряд чиновников ЕС быстро сделали политические выводы, которые граничат с вмешательством в ситуацию в Белоруссии. 

Главы обеих палат парламента подчеркивают, что это недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. 

«Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Белоруссии», – говорится в обращении.

Кочанова и Андрейченко призвали коллег из парламентов ЕС оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в республики.

Также в обращении подчеркивается, что выборы 9 августа прошли в Белоруссии в соответствии с конституцией и законами, при этом «абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства».

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.



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