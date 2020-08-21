Мнение: Обычное дело

21.08.2020, 11:45, Разное

Попытка убийства Навального в очередной раз показывает лишь то, что девяностые никуда не уходили, как это пытаются доказывать сторонники "стабильности". Они остаются с нами, разве что криминальный террор из частного по большей мере превратился в системный государственный, что неудивительно для страны, власть в которой захвачена гангстерскими кланами и сообществами.

Два, пожалуй, нюанса. Первый – это то, что сам по себе Навальный, конечно, не политик. Политика – это борьба за власть. В России в этом смысле политики нет, во всяком случае публичной. Есть византийщина и азиатчина, когда власть захватывают путем аппаратных интриг и комбинаций. Извне системы попасть в нее невозможно. Расследования Навального и его ФБК – это обычная журналистика, вполне тривиальная на Западе, где свобода прессы (при том, что она тоже довольно условна) – элемент контроля над системой управления. В России, где контроль над системой может быть тоже только системным, свободная пресса не нужна. У нас под журналистикой понимают либо славословия в адрес власти, либо ведра дерьма в студию и полностью расчеловеченные ток-шоу с ором, драками, матом. Раз так – то сам факт журналистских расследований у нас воспринимается как вызов системе и политическим событием. Хотя, повторюсь, это совершенно не так.

Кто именно попытался убить Навального, скорее всего, так и останется неизвестным. Подобного рода убийства заказываются системными людьми и силами, а потому если разбор полетов и состоится, то он будет непубличным. То, что это попытка убийства, особых сомнений нет, так как яд – штука такая, что понарошку или имитационно отравить нельзя. Тем более, что профессионализм исполнителей вряд ли позволяет действовать ювелирно.

Второй нюанс – реакция. Общество в России явно дичает, во всяком случае то, что немалая часть людей выражает чуть ли не искреннюю радость по поводу попытки убийства человека – явный признак расчеловечивания. Беглые укроблоггеры, отрабатывающие кремлевскую пайку, удивления не вызывают – там человеческого отродясь не было. Но немалая часть и российской аудитории, выражающая удовлетворение – тоже показатель.