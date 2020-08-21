 

Пенс пообещал, что республиканцы продолжат агитацию «на улицах»

21.08.2020, 11:43, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Висконсин высмеял решение демократов заменить съезд в Милуоки виртуальным собранием.

«Я слышал, что демократы собирались провести свой национальный съезд в Висконсине, но не смогли приехать», – сказал Пенс во время посещения металлургического завода Tankcraft Corporation в Дариене.

«В этом нет ничего нового, – добавил он. – По дороге сюда я услышал, что Джо Байден не был в Висконсине 659 дней».

В связи с пандемией коронавируса демократы провели съезд в виртуальном формате.

Пенс уже пятый раз в этом году посещает Висконсин, где на выборах 2016 года победу с небольшим перевесом одержал Дональд Трамп. Считается, что на выборах этого года за штат будет идти ожесточенная борьба.

«Привыкайте видеть нас, потому что президент Дональд Трамп и я собираемся приезжать в Висконсин снова и снова, чтобы заработать еще четыре года в Белом доме, – сказал Пенс. – Пока другая сторона сидит в интернете, мы будем на улицах».



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