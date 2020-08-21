 

Российские учителя получат новые выплаты с 1 сентября: все подробности

21.08.2020, 11:43, Разное

На выплаты классным руководителям государство дополнительно выделит 212,8 миллиона рублей. Сумма обусловлена тем, что в новом учебном году
преподавателей, которые исполняют такие обязанности, станет больше.

За классное руководство с 1 сентября учителям будут доплачивать по пять тысяч рублей. Новые выплаты могут составить и десять тысяч рублей в месяц. Это касается тех педагогов, которые являются руководителями в двух и более классах.

Сюрпризы ждут и студентов. Однако об общем по стране повышении стипендий официальной информации пока нет. Есть распоряжение правительства, согласно которому государством предусматривается их ежегодная индексация.
Ведущий специалист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что пройдет она с 1 сентября.

При этом во многих регионах уже объявили о повышении стипендии студентам. В Магаданской области молодые люди, которые получают среднее профессиональное образование, будут иметь ежемесячно не 1880, а 20 588 рублей, сообщает Life.

С нового учебного года в Нижегородской области будут увеличены именные стипендии правительства региона для школьников, студентов и аспирантов. Для первых размер новых выплат увеличится с 300 рублей до двух тысяч рублей, для студентов – c одной тысячи до пяти тысяч рублей, для аспирантов – c трех тысяч до десяти тысяч рублей. Крупные прибавки ждут студентов и во многих других регионах.



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