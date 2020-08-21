 

Макаренко назвал заявления об отравлении Навального манипуляцией

21.08.2020, 11:43, Разное

По словам Макаренко, выгоду в якобы намеренном отравлении Навального могут извлечь разве что его единомышленники либералы или западные покровители, которые пытаются представить блогера в качестве “сакральной жертвы режима”.

“Нашему государству совершенно не выгодны ни с какой стороны никакие проблемы со здоровьем Навального. Поэтому если и есть отравление, то искать интересантов стоит точно не со стороны нашего государства”, – подчёркивает политик.

Напомним, по мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, власти страны “пусть даже и косвенно” виновны в случившемся.

Макаренко обратил внимание на сообщения о том, что блогер употреблял алкоголь, после чего мог принять антидепрессанты. По словам общественного деятеля, совмещение спиртного с подобными препаратами вполне могло довести Навального до такого состояния. Политик уверен, когда будет оглашён окончательный диагноз, все разговоры о якобы намеренном отравлении закончатся.

“Как это было уже не раз: и Владимир Кара-Мурза тогда заболевал, и другие наши известные оппозиционеры – с кем только это не происходило. Тогда тоже кричали про отравление. Но ничего, выяснилось, что это совершенно другие проблемы, не имеющие ничего общего с криминалом”, – напомнил Макаренко.

Он еще раз отметил, что поведение некоторых западных политиков показывает их заинтересованность в случившемся. Например, Эммануэль Макрон уже предлагал родственникам Навального политическое убежище. Также интерес к ситуации активно проявляет Ангела Меркель. По мнению Макаренко, они пытаются извлечь выгоду из происшествия с блогером для дестабилизации внутриполитической обстановки в России.

Накануне Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего на машине скорой помощи блогера отвезли в БСМП №1. В настоящее время состояние Навального стабилизировалось.



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