Мнение: Роботы готовятся захватить Россию

21.08.2020, 11:35, Разное

Ещё один шаг к киберпанку. Корпорация «Мэйл.ру» выложила в открытый доступ робота для чтения новостей. Вы можете выбрать внешность диктора, её позу и задний фон, а потом набить свой текст. Диктор всё начитает под камеру так, как если бы был реальной сотрудницей новостного канала:

https://dictor.mail.ru/

Пожалуй, если скрестить этот сервис с моим генератором заголовков, может получиться готовый материал для ютуб-канала:

http://news.olegmakarenko.ru/

На Сахалине тем временем открыли новый рыбоперерабатывающий завод. Завод предельно автоматизирован: работает на нём всего лишь 20 человек, при этом мощность завода — 150 тонн рыбы в сутки. Раньше на аналогичных заводах количество сотрудников измерялось сотнями и тысячами:

https://sakhalin.info/news/193566

Как справедливо замечают читатели, новые заводы больше не создают массы рабочих мест в регионах: они создают немногочисленные рабочие места для айтишников, которых, вдобавок, часто везут издалека.

Что делать с теми, кто теряет работу из-за роботизации, не вполне понятно. Переучиться на новые сложные специальности могут не все. Идеалисты скажут сейчас, что тут проблема скорее в нежелании учиться, нежели в какой-то физической неспособности к высококвалифицированному труду, однако сути дела это не меняет: из десяти условных таксистов программистами смогут стать в самом лучшем случае двое-трое.

У меня нет хорошего ответа на вопрос «что делать с грядущей безработицей». Развивать сферу сервиса, создавать массажные салоны для домашних животных? Снижать пенсионный возраст до 45 лет? Запускать ликбез 2.0, переобучая на современные специальности взрослых уже людей? Надеюсь, что у нас будет достаточно времени, чтобы найти решение.

Что касается меня лично, я следую заветам классика: учусь, учусь и учусь. Прямо сейчас мне это не очень нужно, ибо у меня есть собственный бизнес, который теоретически позволяет мне жить в стиле Ильи Обломова, однако в любой момент может появиться какая-нибудь новая закрывающая технология, которая сделает мой бизнес морально устаревшим.

В комментариях к прошлому посту некоторые упрекали власти в том, что они «мечтают о роботизации»: дескать, «бездушные технократы хотят, чтобы всё население было у них на виду и под контролем». Упрёк несправедлив, ибо тот, кто не будет кормить своих технократов, будет кормить чужих. Теоретически можно закуклиться в обширных границах Российской Федерации, объявить новые технологии западной ересью и взять курс на сохранение рабочих мест. К сожалению, закончится такой ретроградный курс тупиком: нас обгонят иностранные конкуренты, и мы через 15-20 лет станем страной третьего мира, полностью зависимой от поставок из других стран. Полагаю, из двух зол, — бездушно продвигать новые технологии или похоронить будущее России, — следует выбрать всё же первое зло.

Забавно, но многие до сих пор не верят в роботов. В качестве одного из самых частых аргументов указывают на метро и железную дорогу: хоть поезда и движутся по рельсам, что делает их автоматизацию относительно простой задачей, однако в кабинах по-прежнему сидят машинисты из плоти и крови.

Разгадка живых машинистов проста. Если в такси едет, допустим, один пассажир, который платит 300 рублей за поездку, то в поезде метро едет тысяча пассажиров, которая платит 50 тысяч рублей за жетоны метро. Одно дело — заплатить таксисту 100 рублей из дохода в 300 рублей. Совсем другое дело — заплатить машинисту 150 рублей из дохода в 50 тысяч рублей. В случае такси зарплата критично влияет на себестоимость поездки, в случае метро — почти не влияет.

Мы пока что не видим на улицах роботакси только потому, что технологиям надо дозреть, прежде чем они будут внедрены. Полагаю, тут будет как со смартфонами. Первый свой карманный компьютер я купил ещё в начале нулевых годов, и в нём уже были электронная почта с таблицами Эксель. Тем не менее в народ смартфоны пошли только через несколько лет, после выхода первого айфона.

Уже сейчас, в августе 2020 года, во многих странах роботакси свободно ездят по улицам, причём иногда даже без контролирующего их инженера. Это значит, что от массового распространения технологии нас отделяют, вероятно, считанные годы.

Кстати, некоторые не поверили, что мерседес всерьёз прикидывал, кем робот должен жертвовать в случае ДТП: пассажирами автомобиля или пешеходами. Вот, пожалуйста, статья об этом решении. Если вкратце: мерседес решил, что пассажиры в любом случае важнее:

https://www.fastcompany.com/3064539/self-driving-mercedes-will-be-programmed-to-sacrifice-pedestrians-to-save-the-driver

Пока что скептики каждый день выходят на улицу, и каждый день видят, как баранки крутят живые люди. Тем не менее мины рвутся уже ближе и ближе — роботизация постепенно становится не только модной, но и коммерчески выгодной. Цитирую:

https://economyofregion.ru/wp-content/uploads/2020/06/13_02_2020.pdf

На запущенном летом 2018 г. в Московской области крупнейшем в Европе заводе по производству сырокопченых колбас компании «Черкизово» вся производственная цепочка полностью автоматизирована. На данное предприятие будет приходиться 30 % всех сырокопченых колбас, произведенных в России. Общий объем инвестиций в производство составил 7 млрд руб., при этом на заводе будут трудится всего 170 сотрудников: IT-специалисты и инженеры. Можно предположить, что если все сырокопченые колбасы в России будут производить по данной технологии, то в их изготовлении будут участвовать не более 570 чел.

В Ставропольском крае в рамках программы импортозамещения готовится к вводу в эксплуатацию первый в России завод по производству лактозы, который должен на первом этапе выпускать 1,8 тыс. т готовой продукции в год, что соответствует 10 % импорта. Трудиться на данном предприятии будут только 5 чел. То есть для производства всей лактозы для нужд России будет необходимо не более 50 чел.

Подведу итог

С большой долей вероятности массовая роботизация в России — дело ближайших 10-15 лет. Если вы планируете через 10-15 лет жить в России и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, я настоятельно рекомендую учитывать этот фактор в своих расчётах.