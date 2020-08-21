 

Daily Mail – бывший советник Трампа арестован по подозрению в мошенничестве

21.08.2020, 11:30, Новости дня

В США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стивена Бэннона по подозрению в мошенничестве для «финансирования своего роскошного образа жизни», передаёт Daily Mail. Как отмечает издание, Бэннон в составе группы лиц присвоил средства, которые собирал на строительство стены Трампа на границе с Мексикой в рамках «волонтёрской организации».


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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стивен Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве, пишет Daily Mail. 

Как отмечает издание, Бэннона подозревают в том, что он в составе группы лиц обманул несколько сотен тысяч человек, жертвовавших средства на кампанию по строительству стены на южной границе США под названием «Мы строим стену». Так, политика обвиняют в том, что он положил к себе в карман $1 миллионов из собранных средств.

В мошенничестве также подозревается и основатель кампании Брайан Колфейдж и ещё двое её членов.

«Как утверждается, обвиняемые обманули сотни тысяч жертвовавших средства людей, извлекая выгоду из их заинтересованности в финансировании строительства пограничной стены, чтобы привлечь миллионы долларов, под ложным предлогом того, что все эти деньги пойдут на строительство», — сказано в обвинительном акте.

В прокуроре Южного округа Нью-Йорка также отметили, что подсудимые неоднократно заверяли спонсоров кампании в том, что Колфейдж не получит «ни цента» из собранных средств. Бэннон также публично утверждал, что кампания является «волонтёрской организацией».

Однако в реальности они тайно замышляли передать ему сотни тысяч долларов для личных целей и «финансирования своего роскошного образа жизни». В частности, по данным обвинения, Колфейдж присвоил $350 тыс. из пожертвованных на строительство стены средств.
 
«Как утверждается, они не только лгали спонсорам, но и замышляли скрыть неправомерное присвоение средств», — заявил старший инспектор Филип Бартлетт. Так, по его словам, обвиняемые планировали создавать фиктивные счета-фактуры и счета.

Daily Mail, напоминает, что Бэннон был одним из руководителей избирательной кампании Трампа, а в 2017 году занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома. 



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