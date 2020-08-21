 

В Петербурге мошенники обокрали 100-летнюю блокадницу

21.08.2020, 11:23, Разное

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников обокрали 100-летнюю пенсионерку, пережившую блокаду города во времена Великой Отечественной войны. Они обманом проникли в ее квартиру на улице Бутлерова.

Преступники представились электриками, которые пришли провести проверку оборудования. Им удалось на время отвлечь пенсионерку, обследовать ее жилище и украсть хранившийся в шкафу конверт с 300 тысячами рублей. Затем они покинули квартиру и скрылись. Мошенников удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело, передает телеканал “360”.



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