Сестра Хейли Бибер Алайа впервые стала матерью

21.08.2020, 11:20, Разное

Поклонники Джастина и Хейли Бибер не устают задавать паре вопросы о том, готовы ли они для появления детей и какие планы строят на будущее. И пока Хейли не дает точного ответа фолловерам и шутит, что “за время карантина мы с Джастином не завели детей”, за нее это решила сделать родная сестра Алайа. Несколько часов назад дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина опубликовала в Instagram фото с новорожденной малышкой, которая появилась на свет 17 августа. На снимке также присутствовал и счастливый отец и супруг Алайи, Эндрю Ароноу.

Айрис Эль Ароноу родилась 17 августа 2020 года. Вес – 3 килограмма… Она идеальна. Мы все здоровы и счастливы. Большое спасибо нашему доктору, которая превратила наши роды в самый чудесный опыт. Мы любим вас!

– написала Алайя.

Алайа Болдуин с мужем Эндрю и малышкой Айрис

Похожее сообщение добавил в свои соцсети и Эндрю. А вскоре после этого Алайа выложила еще одно фото малышки Айрис – с надписью “Что я сделала в этой жизни, чтобы заслужить тебя?”. В комментариях под фото уже “отметились” супруга Алека Болдуина Хилария и его дочь Айрленд. А также – конечно же, Хейли, которая написала, что “маленькая Айрис Эль слишком красива для этого мира”.

27-летняя Алайа Болдуин – старшая из двух дочерей актера Стивена Болдуина. Как и сестра, она работает моделью, а также актрисой. В 2017 году она вышла замуж за Эндрю Ароноу, а в апреле этого года объявила о своей беременности. Счастливая Хейли тут же отреагировала на эту новость у себя в Instagram – “Я наконец-то стану тетей”.

Алайа и Хейли