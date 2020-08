Меган Маркл приняла участие в видеоконференции проекта Мишель Обамы

Прекрасный пол в США продолжает праздновать 100-летие девятнадцатой поправки к Конституции, предоставившей женщинам право участвовать в выборах. В честь этой даты прошла видеоконференция некоммерческой организации When All Women Vote, учрежденной в 2018 году экс-первой леди Мишель Обамой. В виртуальной Couch Party приняла участие герцогиня Сассекская, которая пообщалась с экс-советником Барака Обамы Вэлери Джарретт, главным редактором Glamour Самантой Бэрри, актрисой Иветт Николь Браун и другими.

Почему нам так важно голосовать? Я бы сформулировала это так: “Мы голосуем, чтобы отдать дань уважения тем, кто был до нас, и защитить тех, кто будет после нас”,

– сказала Меган, также затронув вопрос дискриминации:

19-я поправка в конституцию дала женщинам право голоса, но не всем женщинам и тем более не цветным. Женщинам потребовались десятилетия, чтобы получить право голоса, но даже сегодня в этом вопросе не все в порядке, борьба продолжается.

“We vote to honour those who came before us and to protect those who will come after us––because that’s what community is all about.”

Напомним, на днях Маркл приняла участие в онлайн-саммите The 19th*. Она высказала свое мнение о необходимости гендерного и расового равенства, поделившись своей историей возвращения в США в разгар протестов из-за убийства Джорджа Флойда. Герцогиня также подчеркнула свое негативное отношение к некачественной журналистике, в частности, той, которая “вознаграждает непристойности, а не правду”. Пусть Маркл не называла имен, но в данный момент она судится с Associated Newspapers из-за частного письма к ее отцу, которое было опубликовано в прессе.