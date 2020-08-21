Huawei намерена выпустить смартфон не на базе Android до конца года

21.08.2020, 11:17, Разное

Компания Huawei собирается выпустить свой первый смартфон без ОС Android до конца года. Новые устройства будут работать на фирменной операционной системе под названием Harmony, разработанной специалистами китайской корпорации.

После применения санкций по отношению к компании Huawei, ее руководство всерьез задумалось о кардинальных переменах в разработках новых устройств. Результатом этого стали новые технологии, применяемые в продуктах корпорации. Главной инновацией станет полный отказ от использования операционной системы Android.

Уже до конца текущего года китайский IT-гигант выпустит первый смартфон на HarmonyOS. Система, на локальном рынке получившая название Hongmeng, будет доступна для установки не только на смартфонах, но и на многих других девайсах компании. Об этом стало известно из сообщений аналитиков рынка мобильных технологий.

Официальное заявление администрацией корпорации, уверены блогеры, будет сделано во время традиционной конференции разработчиков HDC, запланированной в период с 10 по 12 сентября. На мероприятии представят также новую версию фирменной прошивки EMUI 11 для одиннадцатой версии Android. ОС HarmonyOS 2.0 предназначена, по данным инсайдеров, для «умной» телефонии, а также для работы на носимых устройствах вроде смарт-часов и на персональных компьютерах и ноутбуках.