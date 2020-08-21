Мнение: Плевать на детей, спасите Лешу!

21.08.2020, 11:15, Разное



Вот, что объективно поражает, увы, как ты не крути, к мерзкой личности Навального – реакция, хрен бы с его хомяками, реакция наших "партнеров". Итак, уже даже какой-то там борт из Германии готов Лешку забрать! Воистину, вчерашняя шутка, чтобы Лешку отправили на лечение в Англию, а там Боширов и Петров доработают – перестает быть шуткой. Но, опять же – еще и еще раз – смотрите, насколько на больных детишек, за кого переживают те, кто называет в России себя "оппозицией" – плевать. Ведь мистер Сиська – в опасносте!

Да, да, мало того, что мне загадили всю Телегу и весь Вотсап те же самые мои друзья-дебилы, кто еще позавчера был за Хабаровск, а вчера за Белоруссию (как рукой сняло) – так еще они же мне сейчас доказывают, что Путин отравил сисяшку.

Во-первых, как обычно, еще и еще раз, к Хабаровску, мусору, Белоруссии и т.д. – им плевать, доказательства придумали дебилы и т.д. Главное орать. Лешке, кстати, в этом плане хорошо – его уже похоронили. Высокие отношения, ага.

Во-вторых, а почему, собственно, Лешка должен полететь в Германию? А он вообще – транспортабелен? К тому же, а ничего, что он с двумя судимостями и под подпиской о невыезде оказался в Томске? Почему только я и еще несколько ватников задают эти вопросы? Почему закон для Навального – не закон?

Дальше-больше. А кто решил, что в Германии лучше? Сисяна сейчас откачивают, потому что он нам живее, увы, более полезен – потому что, как и Немцов – может говорить, а не говорить будут за него. Чтобы ни у кого иллюзий не было. И это, кстати, сразу к вопросу – почему его отдавать нельзя. Кто-нибудь знает, где Скрипали, например? Вот-вот.

Впрочем, посмотрите, насколько сисинятам, представителям немчуры и прочим рукопожатным на все плевать. США уже даже обеспокоились. Вы помните, чтобы в таком режиме кто-нибудь спасал детей, про СМС-ки с помощью для которых так переживают наши оппы? Правильно – и я не помню. Не было примеров. Ибо Навальному, кто посадил кучу хомяков на нары и разгрузил на кучу бабла – откровенно плевать. Самогон и кокосик – вот все ценности. Ну, помимо того, чтобы кто-нибудь под хвост присунул. За Навального не поручусь, но его дочь уже камин-аут делала + там через одного у них в рядах – все молодцы.

Так что, мы еще много нового узнаем. Хотя – почему нового?

А Сисян пусть живет. Он нам живой больше пользы приносит, хотя хомячки думают, что он шатает режим. Ага.

Счастья вам.