 

Мнение: Политическая расправа

21.08.2020, 11:10, Разное

Судя по тому, как всполошилась армия прокремлевских пропагандистов, начиная с Миро и заканчивая Лурье (этот даже потратился на ПРОМО), и, судя по тому, сколько троллей нагнали, заполонивших ЖЖ высерами типа «кому он нужен, чтобы его травить», Навального действительно отравили….

Удивила Ксения Собчкак, которая написала в своем в своем Инстаграм:

«…. У меня нет никаких сомнений, что это именно политическая расправа, и читать про «напился самогона в деревне» – просто отвратительно. Алексей мог по-хамски высказаться про оппонента и поругаться с бывшими союзниками, но он никогда не был замечен в пьянстве и о наркотиках вообще даже речи не могло быть. Я до сих пор в ужасе от видео с его голосом в самолете: это просто ужасно… нет никаких слов описать чувства ужаса и беспомощности перед такой подлой расправой. Я желаю Алексею здоровья, и надеюсь он выиграет сейчас главную борьбу – борьбу за свою жизнь».

А могла бы и отмолчаться…

Источник: Ирек Муртазин



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