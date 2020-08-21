Адвокат Ефремова заявил отвод судье

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21.08.2020, 11:08, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, рассматривающей дело актера, обвинив ее в заинтересованности в исходе.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», – передает ТАСС слова адвоката.

Пашаев также обратил внимание суда, что судья слишком торопит процесс рассмотрения дела. «Я прошу дать время для подготовки, у меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает», – сказал защитник.
Гособвинение в свою очередь выступило против отвода председательствующей судьи. Не нашли оснований для этого и представители потерпевших. После этого судья Абрамова удалилась в совещательную комнату для решения вопроса о своем отводе.

Сообщается, что Ефремов постоянно читает книги во время судебного процесса по уголовному делу о ДТП.

В ходе заседания в пятницу он читает сборник православных молитв. Днем ранее он принес яркую большую книгу об истории ФК «Спартак» Москва. В предыдущие дни он читал молитвенный сборник.

Меняется и гардероб артиста. На первых заседаниях он был в куртке и неизменной бейсболке. На сегодняшнем заседании он в пиджаке и в футболке с надписью «Православие».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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