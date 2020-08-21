Цепкало признал неспособность оппозиции добиться признания Тихановской президентом Белоруссии

21.08.2020, 11:08, Новости дня

Белорусской оппозиции не удалось добиться признания Светланы Тихановской законно избранным президентом республики, сообщил экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

«Нам не удалось, чтобы Светлана была признана единственным законно избранным президентом. Мы это делали даже несмотря на то, что Светлана сама не заявляла о таких амбициях. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему она не могла говорить об этом, но, тем не менее, мы все равно старались эту линию провести после того, как произошли в Белоруссии президентские выборы», – цитирует РИА «Новости» Цепкало.

Он признал, что не все получилось, но нужно придерживаться принципа «добивайся невозможного – получишь что-то, на что ты можешь в конце концов рассчитывать».

По мнению Цепкало, в Белоруссии сложился «очень хороший» союз из представителей оппозиции.

«Если говорить о белорусской оппозиции как таковой, то, мне кажется, у нас сложился очень хороший союз. Мы поступились своим эго. После того, как нас не зарегистрировали, не зарегистрировали Виктора Бабарико, я позвонил Светлане (Тихановской), у нас было несколько разговоров. Мы приняли решение ее поддержать»

После этого, по его словам, он звонил Марии Колесниковой и просил поддержать Тихановскую как единственную, кто остался в этой гонке из альтернативных кандидатов.

Цепкало отметил, что предлагал включить в этот «союз» других кандидатов, однако Тихановская «достаточно жестко» высказались против.

Вместе с тем экс-претендент на пост президента подчеркнул, что не хочет повторения «украинского сценария» в Белоруссии.

Также Цепкало отметил, что республика должна проводить политику нейтралитета.

«Моя личная точка зрения заключается в том, что мы должны иметь хорошие, прекрасные отношения со всеми нашими соседями, как небольшая страна мы должны стремиться проводить политику нейтралитета», – сказал Цепкало.

По его словам, оппозиция против того, чтобы войска РФ были на территории Белоруссии, чтобы потенциально создать угрозу для Украины.

Ранее Цепкало заявил, что Тихановская должна стать «переходным президентом» Белоруссии, а «через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией» необходимо провести новые выборы.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

Цепкало рассказывал, почему решил уехать именно на Украину: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию».