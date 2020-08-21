Ученые назвали защищающий от супер-инфекций мощный витамин

21.08.2020, 10:51, Разное

Ученые выяснили, что витамин B3 способен справляться с супер-инфекциями не хуже антибиотиков. Никотинамид настолько эффективный и мощный, что защищает иммунитет от золотистого стафилококка и даже приостанавливает развитие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

В своих экспериментах исследователи давали витамин B3 грызунам, а также исследовали образцы крови людей, употреблявших ранее никотинамид. Оказалось, что благодаря данному витамину защита иммунитета укрепляется почти в 1000 раз, поэтому он становится непреступным для многих инфекций, включая золотистый стафилококк.

Однако для получения положительного результат витамин B3 необходимо употреблять в очень больших количествах. Ученые успокаивают, что даже в таких дозах для организма он безопасен. Специалисты рекомендуют добавлять его к рациону женщинам и людям, испытывающим стресс или регулярные физические нагрузки.