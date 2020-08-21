«Вернулись не все» – Оксана Самойлова рассказала о трудном возвращении из Турции

21.08.2020, 10:49, Разное

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, сообщила, что с семьей отдыхали в Анталии. Модель призналась, что при возвращении домой на борт самолета не пропустили двоих человек.

На своей странице в Instagram Оксана Самойлова написала, что отдых в Турции закончился и семья уже дома. Также она добавила, что хорошее настроение омрачил инцидент в аэропорту. Подробности модель не рассказывает, чтобы не создать конфликтную ситуацию, но призналась, что прилетели домой не все, двоих человек из ее семьи на самолет не пустили. Звезда не стала уточнять детали, а также кто именно остался в Турции, но добавила, что у граждан РФ проблем быть не должно.

Оксана Самойлова пояснила и о процедуре проверки людей, которая сейчас действует в самолетах в связи с эпидемией. Сначала все заполняли заявление, далее пассажирам измеряли температуру, а после таможенного контроля данные заявления сверяли с паспортом. Также необходимо сдавать тест на коронавирус на протяжении трех дней, а потом его результат и заявление передать в службу.