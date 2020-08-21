 

Транс-негров признали национальным меньшинством в Австралии

21.08.2020, 10:51, Разное

Суд Сиднея после затяжной тяжбы вынес решение в пользу австралийского видеоблогера Джейсона Грина, более известного под сетевым псевдонимом catboykami.

Судья Эмили Лоуренс сняла с блогера обвинения в расизме и признала его представителем национального меньшинства Австралии – транс-негров.

Суд учёл, что, несмотря на белый цвет кожи, Джейсон Грин идентифицирует себя как транс-чернокожего, а именно самоидентификация человека в современном праве является главной причиной причислить его к той или иной социальной группе. Судья также отменила ранее выписанные блогеру штрафы за так называемый блекфейс, указав, что он красил лицо чёрной краской не для издевательства над чернокожими, а в рамках культурных традиций транс-негритянского народа. Сам catboykami остался решением суда доволен и не намерен его обжаловать.

– Я говорил им, что я транс-негр, а они мне не верили. Теперь у меня есть официальный документ, подтверждающий это. На нём стоит печать городского суда. Теперь я могу показывать его всем расистам, которым не нравится то, что я делаю, чтобы они утёрлись. Также они сказали, что мне, как транс-негру, будут выплачиваться какие-то компенсации и предоставляться льготы. Посмотрим, смогу ли я на них купить себе новую машину, — сказал Джейсон Грин.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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