 

ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

21.08.2020, 10:48, Новости дня

Верховный суд РФ поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.

«Кандидатура Птицына на должность поддерживается», – передает РИА «Новости» слова главы ВС Вячеслава Лебедева на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.

Как ожидается, решение будет принято в ближайшее время.

В настоящее время Птицын возглавляет Южный окружной военный суд.

Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая возглавляет его с 2000 года, истекают в октябре.

Напомним, Птицын назван единственным кандидатом на пост председателя Мосгорсуда.



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